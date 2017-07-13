منتخب الشباب يختتم معسكره الأول

دبي (الاتحاد)

يختتم اليوم منتخبنا الوطني للشباب مواليد 1999، معسكره الداخلي الأول، تحت قيادة المدرب الصربي الجديد ليوبينكو درولوفيتش، والذي دشن الأحد الماضي في مقر اتحاد الكرة في الخوانيج، ضمن استعدادات الأبيض الشاب لخوض غمار التصفيات الآسيوية أكتوبر القادم.

من جانبه، أكد سالم اليعقوبي مدير المنتخب على انتظام والتزام اللاعبين، والمعنويات العالية التي سادت خلال المعسكر، إضافة إلى التعاون بين أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب، وتقيد الجميع بالبرنامج المعد من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، والذي يهتم ويركز على رفع الحالة الفنية والبدنية، وخوض تجارب ودية خلال الأيام القادمة، للوقوف علي إمكانيات اللاعبين الفنية،مشيراً إلى أن فترة التجمع شكلت فرصة جيدة للتعرف إلى اللاعبين، وكان واضحاً خلال هذا التجمع الروح المعنوية والجدية في الأداء الفني خلال التدريبات. ووجه اليعقوبي، الشكر لمروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، على الدعم اللامحدود للمنتخبات الوطنية، وكذلك الإدارة الفنية للاتحاد، لحرصها على الحضور اليومي لمتابعة أحوال منتخبنا الوطني، وللاعبي الأبيض الشاب، على شعورهم بالمسؤولية التي على عاتقهم، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والشكر موصول لأفراد الجهاز الفني والطبي للمنتخب. بدوره، أكد ليوبينكو درولوفيتش المدرب الصربي للمنتخب، أنه كون فكرة جيدة عن المنتخب، بعد مشاهدته المباريات الودية التي خاضها الأبيض الشاب خلال الفترة الماضية وقبل توليه مسؤولية تدريب المنتخب، وتابع: خلال هذا المعسكر شاهدت اللاعبين عن قرب، ووجدت أسلوباً جيداً في التعامل بينهم والجهاز الفني والإداري، مضيفاً أن منتخب الشباب جيد ومنظم، ويضم مجموعة مميزة، وسنعمل خلال الأيام والتجمعات القادمة على رفع وزيادة جاهزية ولياقة اللاعبين.