«الأولمبي» يختتم تحضيراته لمواجهة نيبال والعبدولي يعتمد على «الخماسي»

معتصم عبد الله (دبي)

يعقد في الخامسة من مساء اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد طحنون بن محمد في القطارة، المؤتمر الصحفي التقديمي لمدربي منتخبات الإمارات، لبنان، أوزبكستان، نيبال، استعداداً لانطلاقة مشوار المجموعة الرابعة لتصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018، والتي تستهل غداً بلقاء الأبيض الأولمبي أمام منتخب نيبال في السادسة و25 دقيقة وأوزبكستان ولبنان في التاسعة والربع على ملعب القطارة في العين.

ويشارك في التصفيات 40 منتخباً تم تقسيمها على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

وأكمل اتحاد الكرة الترتيبات الخاصة بانطلاقة مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات بالتعاون مع وفد الاتحاد الآسيوي، وأكتمل أمس عقد المنتخبات المشاركة بوصول منتخبي نيبال ولبنان على التوالي، لينضما إلى الأبيض الذي يقيم معسكراً اعدادياً في العين منذ نحو أسبوع إلى جانب منتخب أوزبكستان الذي وصل بدوره إلى «دار الزين» أمس الأول، وتدرب أمس على الملعب الفرعي لاستاد خليفة بن زايد، فيما تدرب منتخب لبنان أمس على استاد القطارة، وخاض منتخب نيبال حصته التدريبية الأول على الملعب الفرعي لاستاد خليفة بن زايد.

وينهي منتخبنا الوطني الأولي تحضيراته للمواجهة الأولى أمام نيبال والمقررة غداً، بخوض حصة تدريبية أخيرة الليلة يضع من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب حسن العبدولي اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الافتتاح.