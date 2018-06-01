«فجوة كبيرة» في المساعدات للاجئين السوريين



تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 عمان (د ب ا) قال ممثلون عن وكالات أممية ومنظمات غير ربحية أمس، إنهم قد يضطرون إلى تقليل برامج الدعم التي تقدمها للاجئين السوريين والدول المضيفة في المنطقة، نظراً لتلقيها نحو 20٪ فقط من التمويل الذي تحتاجه. كانت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، طالبت بتمويل بقيمة 5.6 مليار دولار في 2018، من أجل «الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات»، والتي تهدف إلى دعم اللاجئين وكذلك الأشخاص الأكثر تضرراً في المجتمعات المضيفة بدول الجوار (الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر). وقال أمين عوض مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الوكالات تلقت حتى الآن 18 إلى 22٪ من هذا المبلغ. وأضاف أن «هذا لا يكفي، لقد تخلفنا بالفعل عن تقديم الدعم النقدي للاجئين»، موضحاً أن هناك حاجة للتمويل من أجل توفير المأوى والغذاء والتعليم وحماية والنساء والفتيات من العنف القائم على الجنس والزواج المبكر. وأوضحت الوكالات أنها أطلقت «نداء حاسماً» للمانحين قبل أن تضطر إلى تقليص خدماتها في دول الجوار السوري.