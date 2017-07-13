المدرج الشمالي كامل العدد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن منظمو سباق الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2017 عن نفاد تذاكر فئة يومين على المدرج الشمالي بالكامل، بعدما تم الإعلان سابقاً عن بيع تذاكر هذه الفئة على تلة أبوظبي وتذاكر المدرج الغربي.

ويحظى المدرج الشمالي بشعبية كبيرة، حيث يجمع عشاق رياضية السيارات والموسيقا معاً، ويعد المكان الأكثر سهولة للوصول إلى ميدان دو في جزيرة ياس، حيث سيحيي مجموعة من أبرز الفنانين العالميين حفلات ما بعد السباق.

جاء هذا الإقبال الكبير والحجوزات الهائلة على تذاكر المدرج الشمالي، بعدما تم الكشف عن اسمي نجمين من كبار نجوم الغناء العالميين الأربعة الذين سيحيون اثنتين من حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق التي يستضيفها ميدان دو في جزيرة ياس، إذ سوف يحيي المنسّق الموسيقي الشهير كالفن هاريس حفلة الافتتاح يوم 23 نوفمبر، وتختتم المغنية العالمية بينك الاحتفالات بحفل تحييه مساء 26 نوفمبر، وسيتم الإعلان عن الفنانين المتبقين قريباً.

وكشف منظمو الحدث أيضاً عن أن تذاكر العام تشهد إقبالاً متزايداً أسفر عن نفاد كمية كبيرة من تذاكر فئة ثلاثة أيام على تلة أبوظبي المدرج الشمالي، وتبقي عدد محدود متاح للبيع، وأن بقية الفئات الأخرى تشهد تسارعاً كبيراً في عدد الحجوزات، وحث منظمو السباق المقيمين والزوار الدوليين من محبي وعشاق الفورمولا-1 على حجز تذاكرهم خلال فترة خصومات الحجز المبكر التي تصل نسبتها إلى 20%، والاستفادة من هذا العرض المميز الذي يسري حتى 31 مايو.