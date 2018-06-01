واشنطن تنفي التوصل لاتفاق مع أنقرة لإخراج الأكراد من منبج



تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 واشنطن (وكالات) نفت الخارجية الأميركية الليلة قبل الماضية، تصريحات رسمية وتقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين واشنطن وأنقرة على خطة من 3 مراحل لسحب «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية من مدينة منبج شمال سوريا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في بيان: «لم نتوصل لأي اتفاق بعد مع حكومة تركيا..نحن مستمرون في المحادثات الجارية بخصوص سوريا والقضايا الأخرى التي تهم الجانبين» مشيرة إلى أن المسؤولين الأميركيين والأتراك التقوا في أنقرة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات بشأن هذه القضية. وكانت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، ذكرت أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق فني على خطة الانسحاب، وهو تحرك تسعى تركيا لموافقة الولايات المتحدة عليه منذ فترة طويلة. وأضافت الوكالة أن القوات التركية والأميركية ستبدأ عملية إشراف مشتركة على منبج بعد 45 يوماً من توقيع الاتفاق، وستشكل إدارة محلية في غضون 60 يوماً بعد الرابع من يونيو الحالي. من جهته، أبلغ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قناة «خبر» التلفزيونية التركية، بأن الجدول الزمني الخاص بخطط منبج قد يوضع خلال المحادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، وبأن الخطة قد تطبق قبل نهاية الصيف.