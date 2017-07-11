بنما تفوز على نيكاراجوا وأميركا تكسب مارتينيك في الكأس الذهبية

تامبا (د ب أ)

فاز منتخب بنما الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الكولومبي هيرنان داريو جوميز، 2 - 1 على نظيره منتخب نيكاراجوا في مباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الكأس الذهبية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية.

وسجل هدفي بنما إسماعيل دياز في الدقيقة 50 وجابرييل توريس في الدقيقة 56، وأحرز هدف نيكاراجوا كارلوس تشافاريا في الدقيقة 48.

ويقبع منتخب نيكاراجوا في المركز الأخير في المجموعة الثانية بعد هزيمته في مباراتين متتاليتين، حيث خسر أولى مبارياته بهدفين نظيفين أمام منتخب مارتينيك، قبل أن يسقط مرة أخرى أمام بنما لتنتفي حظوظه في العبور إلى الدور الثاني من البطولة، التي ينظمها اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».

وكانت بنما، التي تحتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، قد حققت تعادلاً ثميناً أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية في مباراتها الافتتاحية في البطولة، وتواجه مارتينيك غدا.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب الولايات المتحدة الأميركية، مستضيف البطولة، على مارتينيك 3 - 2 في ثاني مبارياته في المجموعة الأولى.

وسجل أهداف المنتخب الأميركي عمر جونزاليز في الدقيقة 53 وجوردن موريس (هدفين) في الدقيقتين 64 و76، فيما أحرز كيفين بارسيمين ويوهان أوديل هدفي مارتينيك في الدقيقتين 66 و75 على الترتيب.