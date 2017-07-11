حسن عبدالرحمن على أبواب الوصل

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أعلن حسن عبدالرحمن، لاعب دبي السابق، اتفاقه مع مسؤولي نادي الوصل على التفاصيل الخاصة بانضمامه إلى صفوف الفريق بعد مرحلة من المفاوضات في الفترة الماضية مع أندية عدة.

وقال عبدالرحمن إنه لا يخفي سعادته بالوصول إلى هذه المرحلة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة مع فريق كبير يسعى للفوز بالألقاب ويحتشد بالكثير من النجوم الذين يمثلون الإضافة المطلوبة على مستوى المواطنين والأجانب، موضحاً أنه على علاقة جيدة مع مجموعة كبيرة من لاعبي الوصل، وهو ما يمنحه فرصة الوصول إلى درجة الانسجام المطلوبة لمصلحة الفريق وتطلعاته في المنافسة على النتائج الإيجابية في الموسم الجديد.

وتوقع حسن عبدالرحمن «28 عاماً» الانتهاء من عملية التوقيع رسمياً على عقد انضمامه إلى صفوف الوصل في غضون ساعات ليبدأ مرحلة مهمة في مسيرته، موضحاً أن الأمور في طريقها للنهاية المطلوبة، وأتمنى التوفيق في المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات جماهير الوصل التي تحرص على مساندة اللاعبين ودعم طموحاتهم في المنافسة على النتائج الجيدة.