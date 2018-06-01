«الكردستاني»: مقتل 19 جندياً تركياً داخل العراق

أربيل (الاتحاد، وكالات)

أعلنت «قوات حماية الشعب» الجناح العسكري لحزب «العمال الكردستاني» المعروف اختصاراً بـ«بي كي كي»، تمكنها من قتل 19 جندياً تركياً وجرح آخرين في منطقة برادوست التابعة لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وقال المسؤول الإعلام بالقوات الكردية، ريفان ولات، في بيان، إن اشتباكات مع القوات التركية الثلاثاء الماضي، في كردي ليلكان بمنطقة برادوست «أسفرت عن مقتل 19 جندياً تركياً وإصابة آخرين»، مشيراً إلى أن المقاتلات التركية قصفت بعد ذلك المنطقة من دون إحداث خسائر بالأرواح. وذكر ولات أن القوات التركية أخلت جثث قتلاها وجرحاها من المنطقة عن طريق المروحيات. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن منذ أيام، مقتل أكثر من 400 عنصر من حزب العمال بالقصف التركي والاشتباكات داخل إقليم كردستان.

وينشط عناصر حزب العمال في مناطق محاذية للحدود بين العراق وتركيا، وتنفذ أنقرة بين الحين والآخر غارات جوية على تلك المواقع، قائلة إنها تستهدف تجمعات عناصر حزب العمال الذي تعتبره منظمة «إرهابية».