«هوكبيل» لجودلفين بطل «برنس أوف ويلز»

دبي (الاتحاد)

أحرزت خيول الإمارات ثلاثية في اليوم الأول لمهرجان جولاي في مضمار نيوماركت العريق بإنجلترا، وتوج أمس الجواد «هوكبيل» لجودلفين بإشراف شارلي ابيلباي وبقيادة جيمس دويل بلقب سباق الشوط الرئيسي «برنس اوف ويلز ستيكس» للفئة الثانية لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية مسجلاً زمناً قدره 2:31:00 دقيقة.

وتفوق «هوكبيل» ببراعة على رفيق إسطبله والمرشح الأول «فرونتسمان» بقيادة وليام بيوك، وقدم «هوكبيل» عرضاً طيباً مكّنه من الصدارة من البداية إلى النهاية، ليتفوق بفارق 0.75 طول عن «فرونتسمان» في المرحلة الأخيرة والحاسمة من الشوط.

وجاء الفوز الثاني لخيول جودلفين بإشراف المدرب شارلي ابيلباي عبر المهرة «سبرنج كوزموس» بقيادة الفارس وليام بيوك في سباق المهرات الناشئة في سن السنتين لمسافة 1200 متر، وسجلت البطلة زمناً قدره 1:13:31 دقيقة.

وانتزع الجواد «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف روجر فاريان وبقيادة جيم كرولي الفوز بفارق رأس في سباق بيت 365 المخصص لخيول التكافؤ لمسافة 1200 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:11:72 دقيقة.

وتقام اليوم 8 سباقات ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان يتصدرها سباق فال ماوث ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة الميل، حيث تخوض خيول الإمارات التحدي الكبير ولديها حظوظ جيدة في الظفر بالألقاب في كل الأشواط.