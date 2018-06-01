«التحالف» يقر بقتل 892 مدنياً بضربات «غير متعمدة» في العراق وسوريا



تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 واشنطن (وكالات) أقر التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، بأن ضرباته الجوية التي شنها على مواقع مسلحين التنظيم الإرهابي في العرق وسوريا منذ 2014، أسفرت عن مقتل 892 مدنيا على الأقل. وقالت هيئة أركان القوات المشتركة التابعة للتحالف في تقرير شهري نشر من قبل المكتب الإعلامي أمس: «شن التحالف منذ أغسطس 2014 وحتى أواخر أبريل 2018 حوالي 29358 ضربة». وتابع البيان: «حتى اليوم تعتقد هيئة الأركان للقوات المشتركة، بناء على معطيات متوفرة لديها، أن ما لا يقل عن 892 شخصاً مدنياً لقوا حتفهم (بصورة غير متعمدة) جراء ضربات التحالف منذ بدء عملية (العزم الصلب)». وذكر التحالف أن 476 تقريراً حول مقتل المدنيين كان قيد الدراسة في أبريل الماضي، موضحاً أن المعلومات حول 149 حادثاً صنفت بغير الصحيحة، فيما تم تأكيد 5 تقارير أخرى تحدثت عن مقتل 9 أشخاص، أما الباقي فيجري النظر فيه حالياً. وفي تقريره السابق الذي صدر أواخر أبريل الماضي، أعلن التحالف أن عدد المدنيين الذين قتلوا بعملياته في سوريا والعراق وصل 883 شخصاً على الأقل.