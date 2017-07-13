أمين الدوبلي (طوكيو)

تبدأ اليوم إجراءات الوزن الرسمية للجولة الأولى من بطولة أبوظبي جراند سلام في نسختها الثالثة التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو غداً، بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، بإشراف لجنة الحكام بالبطولة برئاسة أليساندرو ناسيمنتو، والتي تضم 13 حكماً لإدارة كل النزالات.

وتقام إجراءات المرحلة الأولى من مراحل الوزن في الصالة التي تستضيف المنافسات وهي ماكوهاري ميس بأرض المعارض اليوم لمدة ساعتين اعتباراً من الخامسة وحتى السابعة مساء، فيما تستأنف بالمرحلة الثانية والأخيرة صباح غد- يوم انطلاق البطولة - اعتباراً من الثامنة والنصف، وحتى التاسعة والنصف ولمدة ساعة فقط.

إجراءات الوزن تعد من ضمن الشروط للمشاركة في المنافسات، بحيث لا يجوز للاعب أن يشارك بأي فئة إلا إذا خضع للوزن، وثبت أنه مطابق للفئة التي يشارك فيها، ولا يحصل اللاعب على بطاقة المشاركة إلا بعد تجاوزه لهذا الإجراء المهم.

وكانت وفود فرق الإمارات قد أكملت وصولها إلى العاصمة اليابانية طوكيو مساء أمس، والتي تضم لاعبين من أندية العين والجزيرة والوحدة وبني ياس، بإجمالي 27 لاعباً ولاعبة، فيما يصل اليوم إلى طوكيو منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو رئيس البعثة، والذي قرر أن يشارك كلاعب أيضاً في البطولة خلال منافسات الحزام البنفسجي لوزن تحت 85 كجم، ليصبح العدد الإجمالي 28 لاعباً من الدولة.