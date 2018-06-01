حاكم دبي يُعيد تشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة محمد بن راشد للإسكان



تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 دبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (22) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني. ويضم المجلس في عضويته كلاً من: سلطان بطي بن مجرن، نائباً للرئيس، وداوود عبدالرحمن الهاجري، وعبدالله فاضل المزروعي، وعبيد سعيد بن مسحار، وهدى حمدان الحميري، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.