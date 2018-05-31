  • الجمعة 16 رمضان 1439هـ - 01 يونيو 2018م

يعدل الشكل القانوني للمجلس من مؤسسة عامة ليصبح شركة مساهمة عامة

خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم «مجلس أبوظبي للاستثمار»
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تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (14) لسنة 2018 بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونص القانون على، «يعدل الشكل القانوني لمجلس أبوظبي للاستثمار من مؤسسة عامة ليصبح شركة مساهمة عامة تسمى «شركة مجلس أبوظبي للاستثمار» شركة مساهمة عامة وذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويستبدل في ذلك التاريخ اسم مجلس أبوظبي للاستثمار باسم الشركة أينما ورد في أي تشريع آخر».

ويتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار وأصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته واستثماراته والتصرف بها على النحو الذي يراه مجلس إدارة مبادلة للاستثمار مناسباً.

النظام الأساسي

وذكر القانون، « تصبح الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري إحدى الشركات المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، ويكون مقر الشركة الرئيسي في إمارة أبوظبي، ولشركة مبادلة أن تنشئ للشركة مكاتب أو فروعاً أو توكيلات داخل الدولة وخارجها. ... المزيد
     
 

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