حثبور الرميثي.. لإفطار الفريج.. مذاق خاص

أشرف جمعة (أبوظبي)
ارتباطه بالماضي جعله لا يكف عن الحديث عن الذكريات الرمضانية التي تجعله يستعيد حكايات قديمة تستحضر الأيام المباركة، إذ يرى المستشار التراثي في إدارة الأنشطة التابعة لنادي تراث الإمارات حثبور كداس الرميثي أن الحياة الإماراتية منذ أكثر من ستين عاماً كانت لها خصوصيتها رغم أضواء الحاضر ومشاهد العمران فقد جاب الرميثي البيئات القديمة وعاش تفاصيل الصحراء وركب الجمل في حله وترحاله من أبوظبي للعين أو من العين إلى أبوظبي كما أنه انغمر في رحلات الصيد بالصقور والغوص عن اللؤلؤ، وقد آل على نفسه أن يطل من نافذة الماضي ليروي حكايات رمضانية عامرة بأناشيد الزمن الماضي .
أجواء الألفة
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فريج واحد
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نداء المسحراتي
ويلفت الرميثي إلى أن البيوت كانت تستعد قبل بداية شهر رمضان الفضيل من خلال جلب الطحين الذي يصنع منه الأطعمة المفضلة مثل الهريس والخبيص والقرص والعصيدة واللقيمات، وغيرها من الأطعمة الشعبية المعروفة وفي السحور كل بيت يأكل من زاده دون شراكة مع أحد، وأن الناس كانت تستيقظ في السحور على نداء المسحراتي، وهو يقرع الطبلة وينشد نشيداً عذباً الذي نفتقده هذه الأيام، وأنه كانت تعد أيضاً الذبائح للإفطار، وأن المساجد كانت من «يريد النخل» وأن الصائمين يؤدون صلواتهم فيها في مظاهر روحانية عامرة بالإيمان والطاعات.