رمضانيات «كلبش2» و«نسر الصعيد» و«رحيم» الأعلى مشاهدة



تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) بعد مرور أسبوعين من السباق الرمضاني لهذا العام، حقق بعض المسلسلات نسبة مشاهدة عالية عبر «يوتيوب»، وتصدر بعض حلقاتها قائمة الأكثر بحثاً على محرك «غوغل»، إذ تصدر مسلسل «كلبش» الجزء الثاني لأمير كرارة، المرتبة الأولى على محرك غوغل ويوتيوب بأكثر من 25 ألف عملية بحث، وحقق المسلسل حتى الآن أكثر من 90 مليون مشاهد، المجموع الإجمالي للحلقات حتى الآن، وهي النسبة الأعلى بين كل المسلسلات، فيما جاء «نسر الصعيد» لمحمد رمضان في المرتبة الثانية، بعد أن حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، ويأتي «رحيم» لياسر جلال في المرتبة الثالثة، بعد أن يحظى بنسبة مشاهدة على «يوتيوب» بما يقارب 30 مليون مشاهدة، كما حظيت مسلسلات أخرى بنسب مشاهدة عالية منها، «عوالم خفية» لعادل إمام، و«أيوب» لمصطفى شعبان.