نورا سيف تدخل المطبخ 4 مرات يومياً في رمضان

أحمد النجار (دبي)

تحرص الفنانة الإماراتية نورا سيف في شهر رمضان على لمّة الأهل وزيارة الأقارب، وتمضي معظم وقتها في المنزل، وزيارة الأقارب، مشيرة إلى أن علاقة وطيدة تربطها بالمطبخ خاصة في رمضان، حيث تدخله أكثر من 4 مرات في اليوم للطبخ وإعداد قائمة الأطباق المفضلة لدى الأسرة على مائدتي الإفطار والسحور.

وقالت نورا إن أبرز الأكلات التي تتصدر مائدتها هي البرياني والثريد والهريس وصالونة روبيان واللقيمات، كما أنها لا تخلو من بعض الأكلات العربية مثل الشوربة والسلطة وورق العنب، وهي وجبات أساسية حاضرة طوال ليالي شهر رمضان، إلى جانب المقبلات وعلى رأسها السمبوسة، فيما تتنوع أطباق الحلويات بين الكنافة والزلابيا والبسبوسة والبقلاوة و«أم علي».

واعتمدت نورا خطة غذائية في تقسيم مائدتها الرمضانية، موضحة: «أتناول وجبة الإفطار فقط من دون عشاء، وتضم مائدة السحور الروب والخيار أو «كورنفليكس» مع حليب خالي الدسم».

وترفض نورا بشدة فكرة الالتزام ببرنامج غذائي أثناء رمضان، موضحة: «لا أتبع أي حمية، لكنني أركز على احتساء الشوربة وتناول السلطة والسوائل بكثرة عند الفطور كونها تعطيني الشعور بالشبع، كما أهتم بتحضير وجبات ذات سعرات حرارية قليلة، مع الالتزام بممارسة الرياضة بشكل يومي».

ولا تتردد نورا في قبول دعوات الإفطار والسحور الرمضانية، من دون أن يؤثر ذلك على واجباتها تجاه أسرتها، وأوضحت: «أحب حضور المناسبات الفنية والاجتماعية كونها تمثل فرصة للقاء الأصدقاء والزملاء».