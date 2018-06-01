رمضان ‬.. ‬شهر ‬الانتصارات ‬والفتوحات

شهر رمضان شهر حافلٌ بالأمجاد والفتوحات التي نصر الله فيها دينه وأعلى كلمته وأعزَّ جنده، وأذلَّ أعداءه وهزم جيوش الكفر والطغيان، حيث امتنَّ الله سبحانه وتعالى فيه على المسلمين بالنصر والتمكين، إعلاءً للحق وأهله، وإزهاقاً للباطل وزمرته، فكانت هذه الانتصارات نبراس هداية لأبناء الأمة الإسلامية، ودرساً عظيماً لهم بأن الله ينصر عباده المؤمنين المتقين، كما في قوله تعالى: {وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (سورة الروم الآية 47).

الانتصارات والفتوحات

لقد شهد رمضان العديد من الغزوات والفتوحات والذكريات الإسلامية الخالدة، كان فيها النصر المؤزر للمسلمين، ومن أهمها: غزوة بدر الكبرى، التي حدثت في السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة، والتي أطلق عليها القرآن الكريم «يوم الفرقان»، وهي أولى المعارك المهمة في التاريخ الإسلامي، حيث كان عدد المسلمين فيها ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً، وعدد المشركين تسعمئة وخمسين رجلاً، وكان مع المشركين سبعمئة بعير ومئة فرس، بينما لم يكن مع المسلمين سوى سبعين بعيراً وفرسين، ولكن كانت معهم القوة الإلهية والمعيّة الربانية التي لا تغلبها أية قوة في الأرض مهما كانت، فكان النصر حليف المسلمين. ويوم بدر هو اليوم الأغرّ في جبين التاريخ الإسلامي العريق، حيث كان فرقاناً ميّز الحق وأظهره، وأخزى الباطل وحزبه. وكان فتح مكة، في العشرين من رمضان سنة 8 هـ، وهو الفتح الأعظم الذي أعزَّ الله به الإسلام ونصر جنده المؤمنين، وطهرَّ به بيته المُحرَّم أول بيت وضع لعبادة الله على وجه الأرض من رجس الأوثان والأصنام، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وقد كان هذا الفتح من أَجْلِ نصرة المظلومين ووفاء بالعهود.

دروس وعبر

إنّ شهر رمضان المبارك سجلٌ تاريخيٌّ حافلٌ بالأحداث العظام، فهو شهر البطولات والانتصارات، فعلى المسلمين أن يدرسوا تاريخهم المجيد لالتقاط العبر والعظات، وصدق الله العظيم {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (سورة الحج الآية 40)، ومن هذه الدروس والعبر، أن النصر لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. والأخذ بمبدأ الشورى. والعفو عند المقدرة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة لسادة مكة، يوم فَتَحَها بعد أن استسلموا من دون قتال: «يا معشر قريش ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً، أخٌ كريم وابن أخ كري. فقال: فإني أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء». والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به. والثقة بالله، بأنه ما بعد العُسْر إلا اليسر، وما بعد الضيق إلا الفرج.

بقلم الشيخ الدكتور يوسف جمعة

خطيب المسجد الأقصى المبارك

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