عائشة بالخير تطهو لضيوف مائدتها الرمضانية

أشرف جمعة (أبوظبي)

أجواء رمضانية مفعمة بالتفاؤل تظلل حياة مستشارة البحوث في الأرشيف الوطني الدكتورة عائشة بالخير التي تغتنم هذه الأيام المباركة في زيارة الأهل والحرص على الجلوس على مائدة الأسرة العامرة بالأطعمة الشعبية المفضلة لديها، ومن ثم حضور المجالس النسائية الرمضانية داخل بيوت الأهل والأقارب والجيران، وتفاعلها مع جلسات السحور العائلية، وقراءة القرآن الكريم بكثافة، أملاً في ختمه أكثر من مرة، ولا تزال تقدم مائدة عامرة بالأطباق الرمضانية طوال الشهر الكريم. وتقول: اعتدنا أن نفتح أبواب البيت للجميع، وقد نشأتُ على هذه الفضائل مند الصغر ولا تزال المائدة الرمضانية تستقبل الزوار طوال شهر رمضان المبارك، فهذا التقليد موجود منذ سنوات بعيدة، وإن الأسرة تستبشر خيراً به خصوصاً أنه يأتي في أيام مباركة، وأن الزوار الذين يتوافدون على المائدة من جنسيات مختلفة اعتدنا على استضافتهم، كما أن المائدة متاحة لكل الزوار، وتذكر بالخير أنها تقوم على خدمة الضيوف، وتطبخ بنفسها من أجل أن تحظى بثواب أكبر. وتشير إلى أنها تحرص على زيارة الأقارب بشكل مكثف في الشهر الكريم من أجل صلة الأرحام، وأنها تشعر بسعادة لكونها تعمل على زيارة أكبر عدد منهم، وأنها تضع جدولاً منظماً للزيارات في ذهنها، وهو ما يتيح لها امتلاك وقتها طوال أيام وليالي رمضان، وتبين أن مثل هذه الزيارات تجدد العلاقات الاجتماعية وتضفي السعادة على الجميع، خصوصاً أنها فرصة أيضاً لاستعادة الذكريات. وتوضح أنها تمارس عملها في هذه الأيام المباركة بشكل منتظم وتعمل بأريحية خصوصاً أن رمضان يجدد النشاط ويساعد على القيام بالأدوار الوظيفية دون تعب وأنها اعتادت على عدم الحصول على إجازة إلا للضرورة القصوى في الشهر الكريم.

وهي تفضل بعض الأطعمة الشعبية على المائدة الرمضانية، وتحرص على وجودها، فضلاً عن حرصها أيضاً على أن تكون موجودة على مائدة الأسرة وسط الجميع، وأنها تدعو بعض الزوار من الأقارب والجيران لتناول طعام الإفطار عندها وتقبل أيضاً الدعوات التي تقدم إليها في هذا الصدد، وأنها تحرص على قراءة القرآن، وتشارك في المجالس النسائية، وتطلق مبادرات خيرية في نطاق العائلة، وتمارس رياضة المشي بشكل يومي.