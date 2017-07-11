الحمية الغذائية تقلل الإصابة بأمراض القلب

واشنطن (أ ف ب)

أظهرت دراسة نشرت في مجلة «نيو إنجلاند جورنال أوف مديسين» الأميركية أن تحسينات طفيفة في الحمية الغذائية تتضمن كميات إضافية في الفاكهة والخضار والسمك، يمكنها زيادة أمد الحياة الصحية، وشدد الباحثون من جامعة هارفرد على أنها المرة الأولى التي يظهر فيها أن حمية سليمة أكثر على مدى 12 سنة على الأقل تخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

وحلل هؤلاء الباحثون الروابط القائمة بين التغير في الحمية الغذائية لدى نحو 74 ألف بالغ على مدى 12 عاماً «1986-1998» واحتمال تعرضهم لوعكة صحية قد تسبب الوفاة في السنوات الـ12 التالية «1998-2010».

وخلال مرحلة المتابعة الطويلة هذه استجوبوا المشاركين حول حميتهم الغذائية كل أربع سنوات، فضلاً عن نمط حياتهم ووضعهم الصحي كل سنتين، وأظهرت الدراسة أن تحسناً في الحمية الغذائية على مدة 12 عاماً تعكس تراجعاً في احتمال الوفاة في السنوات الـ12 التالية.

وقال فرانك هو الأستاذ في جامعة هارفرد والمعد الرئيسي للدراسة «نتائجنا تظهر المنافع طويلة الأمد لتحسين نوعية الحمية الغذائية على الصحة».