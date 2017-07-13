ماذا فعلت ماي عندما خسرت انتخابات البرلمان البريطاني الأخيرة؟

لندن (د ب أ)

اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها بكت بعد الإعلان عن النتيجة التي حققها حزب المحافظين الذي ترأسه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.



جاء ذلك في مقابلة إذاعية أجرتها محطة (بي. بي. سي) البريطانية مع زعيمة (حزب المحافظين)، ونُشِرَتْ اليوم الخميس.



وقالت ماي: "لقد صُدِمْتُ بنتيجة التوقعات الأولية". وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت ذرفت دموعا، أجابت ماي (60 عاما) بنعم " قليلا من الدموع".



كان حزب ماي قد فقد الأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني خلال الانتخابات المبكرة التي جرت في أوائل يونيو الماضي. وكانت ماي تسعى أن تسفر الانتخابات عن تعزيز موقفها في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت استطلاعات ما قبل الانتخابات تشير إلى أن ماي ستحرز فوزا ساحقا. لكن حزب العمال، بزعامة جيريمي كوربين، تمكن خلال الانتخابات من تقليص عدد الأصوات التي حصل عليها المحافظون.

