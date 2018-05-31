بين الذكاء التكنولوجي والذكاء الإنساني

غالية خوجة (دبي)
نظمت ندوة الثقافة والعلوم، بمقرها بالممزر في دبي، أول من أمس، المجلس الرمضاني السنوي لنادي الإمارات العلمي بعنوان «الذكاء الاصطناعي وأبعاده التكنولوجية والاجتماعية»، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة مجلس ندوة الثقافة، ود. صلاح القاسم، ومريم بن ثاني أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مراد عبدالله مستشار في القيادة العامة لشرطة دبي في مجال استشراف المستقبل، والمهندس رشاد بوخش، والعديد من المثقفين وأساتذة الجامعات والمهتمين.
وقدم الجلسة وأدارها علي عبيد الهاملي رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، الذي أكد دور الإمارات العربية المتحدة السباق في هذا المجال، بدءاً من المدن الذكية، وصولاً إلى المريخ، ثم تساءل عن العديد من النقاط المهمة والحيوية وتطوراتها مع الثورة التكنولوجية، وكيفية توظيفها الإيجابي المعاصر والمستقبلي، وماهي سلبياتها؟ وكيفية تلافيها؟ وهل سيتفوق الذكاء التكنولوجي على الذكاء الإنساني؟
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وأجمع المشاركون على أن البرمجة هي الفرق المستقبلي بين المتعلم وغير المتعلم، وأن الإمارات من أوائل الدول الداعمة للذكاء الاصطناعي، واللغة العربية لها مكانتها العالمية المتقدمة في هذا المجال.