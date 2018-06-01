لائحة توثيق بطولات الأندية تدخل حيز التنفيذ

معتصم عبدالله (دبي)

خاطب اتحاد الكرة الأندية رسمياً بشأن دخول لائحة توثيق بطولات الأندية حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير الذي عقد 19 مايو، على أن يكلف المعنيون بتطبيق أحكام اللائحة بتنفيذها وإلغاء أي نص يخالفها، وتنشر اللائحة على الموقع الرسمي للاتحاد، ويتم تعميمها على اللجان والروابط والأندية الأعضاء بالاتحاد.

ونصت اللائحة التي تخضع لأحكامها جميع الأندية الأعضاء في الاتحاد واللجان والروابط، في مادتها الثالثة على اعتماد البطولات والمسابقات، اعتباراً من تاريخ إشهار الاتحاد (1971) وعدم توثيق أي بطولة قبل تاريخ الإشهار، فيما نصت المادة الخامسة من اللائحة في حال دمج ناديين أو أكثر، أو إلغاء إشهارهما بموجب إشهار النادي الجديد على «أن تحتفظ الأندية الملغاة إشهارها بالبطولات السابقة في سجلات الاتحاد الرسمية، ويبدأ احتساب البطولات التي يحصل عليها النادي الجديد، اعتباراً من تاريخ إشهاره».

وأشارت المادة السادسة إلى أن في حال نقل ملكية أو استحواذ ناد على ناد آخر أو أكثر بأنه لا يتم احتساب بطولات الأندية التي نقل ملكيتها للنادي المنقول أو المستحوذ، وتبقى البطولات السابقة باسم الأندية التي تم نقل ملكيتها أو التي استحوذ عليها في سجلات الاتحاد، وهو ما يعني عدم جواز دمج ألقاب الأندية، فيما أكدت المادة السابعة، أنه وفي حال إشهار ناد تم إلغاؤه سابقاً يتم الاحتفاظ بالبطولات المحققة والمسجلة تحت اسمه قبل الإلغاء، ونصت المادة الثامنة على أن «تغيير شعار أو اسم النادي لا يؤثر على سجل البطولات».