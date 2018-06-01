بيريزو مديراً فنياً لأتلتيك بلباو لموسم واحد

مدريد (د ب أ)

أعلن نادي أتلتيك بلباو تعيين الأرجنتيني إدواردو بيريزو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، حتى يونيو 2019. وكان بيريزو (48 عاما) أقيل من منصبه كمدير فني لإشبيلية في ديسمبر الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإسباني. وعاد المدرب الأرجنتيني مؤخرا للعمل من جديد بعدما خضع لعملية جراحية لمعالجة سرطان البروستاتا.

وبدأ بيريزو مسيرته التدريبية مع فريق إستدويانتيس الأرجنتيني قبل أن ينتقل لفريق أوهيجينس التشيلي في 2011.

وبعد انتقاله لأوروبا تولى تدريب فريق سيلتا فيجور في 2014 عقب رحيل لويس إنريكي لتدريب برشلونة.

واستمتع بيريزو بثلاث سنوات رائعة مع فريق سيلتا فيجو قبل أن يتم تعيينه مديرا فنيا لإشبيلية خلفا لخورخي سامبولي، ولكنه لم يصمد أكثر من ستة أشهر مع الفريق قبل أن يقال من منصبه.