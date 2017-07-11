تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة تقفز إلى 15.4 مليار درهم

أبوظبي (وام)

قفز إجمالي قيمة تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إلى 15.4 مليار درهم خلال العام 2016، بنمو نسبته 66% مقارنة بـ 9.25 مليار درهم في العام 2015، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء. وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بحركة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت فقط عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لأبوظبي، أن ازدهار تجارة الإمارة خلال العام الماضي في هذا النوع من التجارة، جاء بدعم من الطلب الداخلي والخارجي ما ساهم في ارتفاع وتيرة الصادرات والسلع المعادة تصديرها، والمصنفة ضمن قائمة اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وبلغت قيمة المعاد تصديره من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة خلال العام 2016 نحو 6.565 مليار درهم، مقارنة بـ 2.94 مليار درهم في العام 2015. وتوقع تجار في القطاع تواصل نمو تجارة هذه السلع خلال العام 2017 ، وذلك لتلبية زيادة الطلب عليها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

مشيرين إلى أن الإمارات بشكل عام أصبحت مركزاً رئيساً لتجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وعلى صعيد قيمة الصادرات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بلغت وفقاً لمركز أبوظبي للإحصاء 3.4 مليار درهم خلال العام 2016، بزيادة نسبتها 1.5%، مقارنة مع 3.35 مليار درهم خلال العام 2015.

وفيما يتعلق بالواردات من هذه السلع، بلغت قيمتها خلال العام 2016، نحو 5.42 مليار درهم تقريباً، بنمو نسبته 83%، مقارنة مع 2.95 مليار درهم في العام 2015. ويشار إلى أن قيمة تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة شكلت نحو 5% من إجمالي تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية خلال العام 2016، والتي بلغت 309 مليارات درهم تقريباً.