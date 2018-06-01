موجورتسا تسطع في الدور الثاني لـ «رولان جاروس»

باريس (أ ف ب)
تأهلت الإسبانية جاربيني موجوروتسا، المصنفة ثالثة وبطلة 2016، إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، «رولان جاروس» ثاني البطولات الأربع الكبرى، للسنة الخامسة على التوالي.
وتغلبت موجوروتسا (24 عاما) التي سطعت في الدور الثاني على الفرنسية فيونا فيرو المشاركة ببطاقة دعوة 6-4 و6-3، وستقابل في الدور الثالث الأسترالية سامنتا ستوسور، وصيفة بطلة 2010، التي تغلبت الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا المصنفة 30 في البطولة بمجموعتين 6-2 و7-6 (7-1).
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وفي الدور الثاني أيضاً، فازت البلجيكية ايليز مرتنز السادسة عشرة على البريطانية هيذر واطسون 6-3 و6-4، والسلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا التاسعة عشرة على السويسرية بيليندا بنسيتش 6-2 و6-4.