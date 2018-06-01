موجورتسا تسطع في الدور الثاني لـ «رولان جاروس»

باريس (أ ف ب)

تأهلت الإسبانية جاربيني موجوروتسا، المصنفة ثالثة وبطلة 2016، إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، «رولان جاروس» ثاني البطولات الأربع الكبرى، للسنة الخامسة على التوالي.

وتغلبت موجوروتسا (24 عاما) التي سطعت في الدور الثاني على الفرنسية فيونا فيرو المشاركة ببطاقة دعوة 6-4 و6-3، وستقابل في الدور الثالث الأسترالية سامنتا ستوسور، وصيفة بطلة 2010، التي تغلبت الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا المصنفة 30 في البطولة بمجموعتين 6-2 و7-6 (7-1).

وكانت موجوروتسا التي أحرزت اللقب عام 2016 على حساب الأميركية سيرينا وليامس (7-5 و6-4 في النهائي)، قد حسمت لقاء البطلتين في الدور الأول بفوزها على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المتوجة عام 2009 والمصنفة 43 في العالم حاليا 7-6 (7-صفر) و6-2.

وفي الدور الثاني أيضاً، فازت البلجيكية ايليز مرتنز السادسة عشرة على البريطانية هيذر واطسون 6-3 و6-4، والسلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا التاسعة عشرة على السويسرية بيليندا بنسيتش 6-2 و6-4.