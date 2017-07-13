22 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية في أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق المال بالدولة مكاسب بقيمة 22 مليار درهم خلال الأسبوع الحالي، توزعت على 12 مليار درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، و 10 مليارات درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بدعم من قطاعي البنوك والاتصالات في أبوظبي والعقار بدبي.

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3% خلال الأسبوع، محققاً مكاسب في القيمة السوقية بقيمة 123 نقطة عند مستوى الإغلاق 4518 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 4395 نقطة إغلاق نهاية الأسبوع الذي سبقه.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنحو 12 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الحالي، لتصل إلى 461 مليار درهم بنهاية أمس، (منها 436 مليار درهم القيمة السوقية للشركات الوطنية و 25 مليار درهم للشركات المزدوجة الإدراج)، مقارنة مع 449 مليار درهم بنهاية الأسبوع الذي سبقه (موزعة على 423.6 مليار درهم للشركة المحلية و 25.3 مليار درهم للشركات مزدوجة الإدراج). وحظي المؤشر العام للسوق بأكبر دعم من قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بنحو 180 نقطة، وقطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بقيمة 223 نقطة خلال نفس الأسبوع.

وشهد السوق تداولات بقيمة 645 مليون درهم توزعت على 5 جلسات، مقارنة مع 793 مليون درهم في الأسبوع الذي سبقه.