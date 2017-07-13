22 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية في أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)
حققت أسواق المال بالدولة مكاسب بقيمة 22 مليار درهم خلال الأسبوع الحالي، توزعت على 12 مليار درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، و 10 مليارات درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بدعم من قطاعي البنوك والاتصالات في أبوظبي والعقار بدبي.
ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3% خلال الأسبوع، محققاً مكاسب في القيمة السوقية بقيمة 123 نقطة عند مستوى الإغلاق 4518 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 4395 نقطة إغلاق نهاية الأسبوع الذي سبقه.
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وشهد السوق تداولات بقيمة 645 مليون درهم توزعت على 5 جلسات، مقارنة مع 793 مليون درهم في الأسبوع الذي سبقه.
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