«أر بي أس» تسوي مع السلطات الأميركية فضيحة قروض بقيمة 5.5 مليار دولار

لندن (د ب أ)

وافق رويال بنك أوف سكوتلاند «أر بي أس» البريطاني على دفع 5.5 مليار دولار للسلطات الأميركية لتسوية التحقيقات في فضيحة التلاعب في قروض التمويل العقاري.

وذكر البنك البريطاني أنه توصل إلى «تسوية مع وكالة تمويل المساكن الاتحادية كوصي على فاني ماي وفريدي ماك» للتمويل العقاري.

وأضاف البنك أنه سيسوي الدعاوى التي أقامتها الوكالة بشأن الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية، والتي أصدرها رويال بنك أوف سكوتلاند بقيمة 32 مليار دولار تقريباً خلال الفترة من 2005 إلى 2007».

قال «روس ماكوين»، الرئيس التنفيذي للبنك البريطاني، في بيان موجه إلى بورصة لندن للأوراق المالية: «إن إعلان اليوم خطوة مهمة نحو تسوية واحد من أهم الموضوعات القديمة التي تواجه رويال بنك أوف سكوتلاند، ودليل إضافي على إصرار قيادة البنك على جعل موضوعاتنا المتبقية وراءنا».

وأضاف «ماكوين»: «إن هذه التسوية تمثل تذكيراً قوياً بما حدث مع هذا البنك قبل الأزمة المالية، والثمن الباهظ الذي دفعه نتيجة سعيه وراء طموحاته العالمية».

من ناحيتها، أكدت وكالة تمويل المساكن الاتحادية الأميركية التوصل إلى تسوية مع البنك البريطاني.

ووفقاً لشروط التسوية سيدفع البنك نحو 4.5 مليار دولار لصالح مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري، و975 مليون دولار لمؤسسة فاني ماي.