الرئيس يدعم منتخب التانجو

بوينس آيرس (د ب أ)
ودع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري منتخب بلاده الأول لكرة القدم قبل توجه هذا الأخير الأربعاء إلى مدينة برشلونة الإسبانية، لاستكمال استعداداته لمنافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وقام ماكري بزيارة المنتخب الأرجنتيني الليلة الماضية في المركز الرياضي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بمنطقة «ايزيزا» بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
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وذهب ماكري إلى مقر تدريبات منتخب «التانجو» برفقة رئيس اتحاد الكرة في بلاده، كلاوديو تابيا وأمين عام القصر الرئاسي، فيرناندو دي اندريس، وابنته الصغرى أنتونيا.
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ويستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في المونديال في 16 يونيو أمام ايسلندا في موسكو ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ثم يلتقي مع كرواتيا في 21 من نفس الشهر قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام نيجيريا في 26 من الشهر المقبل.