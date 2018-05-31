الرئيس يدعم منتخب التانجو

بوينس آيرس (د ب أ)

ودع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري منتخب بلاده الأول لكرة القدم قبل توجه هذا الأخير الأربعاء إلى مدينة برشلونة الإسبانية، لاستكمال استعداداته لمنافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقام ماكري بزيارة المنتخب الأرجنتيني الليلة الماضية في المركز الرياضي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بمنطقة «ايزيزا» بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وحصل الرئيس الأرجنتيني هناك على قميص منتخب بلاده كهدية، وتحدث لبضع دقائق مع قائد الفريق ليونيل ميسي.

وذهب ماكري إلى مقر تدريبات منتخب «التانجو» برفقة رئيس اتحاد الكرة في بلاده، كلاوديو تابيا وأمين عام القصر الرئاسي، فيرناندو دي اندريس، وابنته الصغرى أنتونيا.

وكانت الأرجنتين قد فازت برباعية نظيفة على هايتي في آخر مباراة تجريبية لها على أرضها قبل المونديال. حيث لمع النجم الكبير ميسي، وسجل ثلاثة أهداف وقدم كعادته مستوى رائعاً عزز من معنويات الجماهير في أن ترى منتخب بلادها يحمل كأس العالم بعد الفشل في مونديال البرازيل حيث خسر المنتخب المباراة النهائية أمام ألمانيا.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في المونديال في 16 يونيو أمام ايسلندا في موسكو ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ثم يلتقي مع كرواتيا في 21 من نفس الشهر قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام نيجيريا في 26 من الشهر المقبل.