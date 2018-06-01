اتحاد جواتيمالا يطالب الفيفا برفع الإيقاف

جواتيمالا سيتي (د ب أ)
طالب اتحاد الكرة في جواتيمالا من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» رفع عقوبة الإيقاف المفروضة عليه منذ أكتوبر 2016 بعدما أوفى بكل الطلبات والاشتراطات التي حددها له الفيفا.
وقال خوان كارلوس ريوس، رئيس لجنة تصحيح الأوضاع في اتحاد جواتيمالا لكرة القدم، في رسالة بعث بها إلى الفيفا: «نطالب الفيفا برفع الإيقاف عن اتحاد الكرة في جواتيمالا، وبالتالي المشاركة في المنافسات الدولية للأندية والمنتخبات».
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ومن بين الأعضاء الخمسة في اللجنة يبرز اسم اللاعب السابق كارلوس بلاتا، أحد الأسماء التاريخية في منتخب جواتيمالا، وكشفت الصحافة المحلية في جواتيمالا أن رفع الإيقاف قد يتقرر في 31 يونيو المقبل في روسيا خلال اجتماع كونجرس الفيفا.
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