اتحاد جواتيمالا يطالب الفيفا برفع الإيقاف

جواتيمالا سيتي (د ب أ)

طالب اتحاد الكرة في جواتيمالا من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» رفع عقوبة الإيقاف المفروضة عليه منذ أكتوبر 2016 بعدما أوفى بكل الطلبات والاشتراطات التي حددها له الفيفا.

وقال خوان كارلوس ريوس، رئيس لجنة تصحيح الأوضاع في اتحاد جواتيمالا لكرة القدم، في رسالة بعث بها إلى الفيفا: «نطالب الفيفا برفع الإيقاف عن اتحاد الكرة في جواتيمالا، وبالتالي المشاركة في المنافسات الدولية للأندية والمنتخبات».

وأنشأ الفيفا لجنة تصحيح الأوضاع في اتحاد الكرة بجواتيمالا، والمكونة من خمسة أعضاء يحملون جميعا جنسية هذا البلد في 18 مايو الماضي. وأكد الفيفا آنذاك أنه سيلغي العقوبات المفروضة على كرة القدم في جواتيمالا ، إذا أقرت اللجنة المذكورة أن جميع الاشتراطات المطلوبة قد تم تنفيذها.

ومن بين الأعضاء الخمسة في اللجنة يبرز اسم اللاعب السابق كارلوس بلاتا، أحد الأسماء التاريخية في منتخب جواتيمالا، وكشفت الصحافة المحلية في جواتيمالا أن رفع الإيقاف قد يتقرر في 31 يونيو المقبل في روسيا خلال اجتماع كونجرس الفيفا.

وعوقبت جواتيمالا، التي لم يسبق لها التأهل إلى المونديال، بالإيقاف من قبل الفيفا في كتوبر 2016 بعد تفجر فضيحة فساد في 2015 ضلع فيها ثلاثة من قيادات اتحاد جواتيمالا لكرة القدم، من بينهم رئيس الاتحاد آنذاك، برايان خيمنيز.ورفض الفيفا فك الإيقاف عن الكرة في جواتيمالا حتى بعد تشكيل لجنة تنفيذية جديدة تم انتخابها في نوفمبر 2017، حيث لم يعتمد نتائج هذه الانتخابات لغياب الأسانيد القانونية اللازمة لمثل هذا الإجراء.