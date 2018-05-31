تعيين لامبارد مدرباً لديربي كاونتي

لندن ( رويترز)

أعلن ديربي كاونتي عن توصله لاتفاق مع فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي السابق لتعيينه مدرباً للفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وفاز لامبارد، الذي خاض 106 مباريات دولية مع انجلترا بين 1999 و2014، بالدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات، وكأس الاتحاد الانجليزي أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع تشيلسي، وسيخوض أول تجربة له كمدرب خلفا لجاري رويت.

وأبلغ لامبارد موقع ديربي كاونتي على الانترنت «أردت دائماً تدريب نادٍ يمتلك تاريخاً عريقاً، مثل ديربي كاونتي، لذا فهذه فرصة كبيرة».

ولم ينتظر لامبارد طويلاً ليسير على خطى ستيفن جيرارد زميله القديم في منتخب انجلترا بعدما عين لاعب وسط ليفربول السابق مدرباً لرينجرز الاسكتلندي في وقت سابق هذا الشهر. وأضاف «نريد البناء على احتلال النادي أحد المراكز الستة الأولى في الموسم المنصرم، وفي الوقت نفسه نمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب الممتازين في النادي». وقال ميل موريس، الرئيس التنفيذي لديربي كاونتي: «أنا سعيد بتولي شخص في مكانة فرانك منصب المدرب الجديد.

«القليل من اللاعبين حققوا ما فعله فرانك في مسيرته. إنه رجل انتصارات وقائد يدرك ما يتطلبه الأمر من أجل النجاح».

وقاد رويت ديربي كاونتي بطل انجلترا مرتين للتأهل إلى ملحق الترقي للدوري الممتاز في الموسم المنصرم، حيث خسر 2-1 في النتيجة الاجمالية أمام فولهام الذي مضى لينتزع بطاقة الصعود.

وترك رويت ديربي كاونتي ليتولى قيادة ستوك سيتي الذي هبط من الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي.