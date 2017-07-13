أميركا ترفع حظر الإلكترونيات عن «مصر للطيران»

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أمس الأول: «إنها رفعت حظراً على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في مقصورات الركاب على رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة». وبقرار اليوم تبقى القيود المطبقة في مارس مفروضة على شركتين فقط في الشرق الأوسط. وأعلنت شركة مصر للطيران على تويتر رفع الحظر عن رحلاتها من القاهرة إلى نيويورك، لكنها أوضحت أنها لا تزال قائمة بالنسبة لرحلاتها إلى لندن.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في بيان: «إنها تتوقع رفع الحظر عن رحلاتها من جدة والرياض في 19 يوليو».