عودة نوير تحطم آمال شتيجن مع «المانشافـات»

إيبان (د ب أ)

بعد أن تألق على مدار فترة طويلة وأثبت جدارته بأن يكون حارس المرمى الأول للمنتخب الألماني، في مشوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018 بروسيا، باتت أمال ماركأندري تير شتيجن مهددة بشكل كبير مع عودة نجم حراسة المرمى مانويل نوير، وتقديمه مستويات جيدة تمهد طريق عودته لارتداء شارة قيادة المنتخب.

وانهالت على تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني والمتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس القارات 2017، عبارات الإشادة من الجهاز الفني للمنتخب بعد أن تقدم خطوة كبيرة في مسيرته الاحترافية خلال فترة غياب نوير التي استمرت 19 شهراً.

ومع ذلك، لا يزال نوير حارس مرمى بايرن ميونوخ الألماني، قائد المنتخب، والذي لعب دوراً بارزاً معه في التتويج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وبدت مشاعر الإحباط على تير شتيجن خلال المعسكر الحالي للمنتنخب في مدينة إيبان الإيطالية، وقد اعترف توماس شنايدر المدرب المساعد قائلاً: «الموقف ليس مبهجاً لمارك».