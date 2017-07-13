واشنطن تعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع سيؤول

سيؤول (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة رسميا أنها تنوي إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، ضمن سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصياغة نظام تجاري يصب في مصلحة واشنطن.

وكان ترامب هاجم بشدة خلال حملته الانتخابية الاتفاقيات التجارية محملا إياها مسؤولية خسارة الوظائف الأميركية خلال سعيه لنيل دعم ناخبي الطبقة العاملة، فيما يقول مؤيدو هذه الاتفاقيات إن إزالة العوائق أمام قطاع الأعمال يؤدي إلى زيادة الازدهار.

ومنذ وصوله إلى السلطة سحب ترامب بلاده من معاهدة التبادل عبر المحيط الهادي التي كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقعها مع 11 دولة في منطقة آسيا-المحيط الهادي من أجل إنشاء أكبر اتفاقية تجارية، والتي تم توقيعها في فبراير 2016 دون أن تدخل حيز التنفيذ.

ومن المتوقع أن تبدأ في أغسطس المحادثات حول مسألة إعادة التفاوض باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، مع كندا والمكسيك، بعد أن تراجع ترامب عن تهديده بخروج أحادي من الاتفاقية التي عززت القطاع الصناعي، كما عززت الترابط بين قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة في المنطقة.