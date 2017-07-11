«التعدين» يصعد بالأسهم الأوروبية

لندن (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في المعاملات المبكرة أمس، حيث بدا المستثمرون أقل ميلاً لمتابعة الصعود القوي الذي شهدته السوق في الجلسة السابقة على خلفية نبرة أميل إلى التيسير النقدي من رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأول.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% وكذلك مؤشر منطقة اليورو ومؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية، بينما تراجعت أسهم شركات العقارات التي تتأثر بأسعار الفائدة بشكل طفيف بعدما كانت من أكثر الأسهم ربحاً يوم الأربعاء.

وتأثرت المعنويات بشكل ما بسبب انخفاض سهم دايملر المصنعة لسيارات مرسيدس 1.5% بعد تقرير يتهم الشركة ببيع سيارات ذات انبعاثات مفرطة.

غير أن استمرار ارتفاع أسهم شركات التعدين التي اقتربت من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر دعم السوق.

وتصدر سهم شركة بابكوك للخدمات الهندسية والدفاعية الأسهم الأوروبية الرابحة حيث صعد 3.6% بعد بيانات قوية وأبقت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله دون تغيير. وارتفع سهم شركة متاجر البقالة كاسينو 2.1% وتصدر قطاع التجزئة الذي كان من أفضل القطاعات أداء، وزاد سهم نظيرتها ديا الإسبانية 2.4%.