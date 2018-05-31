الأنصاري: «كلنا شرطة» مبادرة مجتمعية مهمة

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت نورة عبدالله الأنصاري رئيس قسم التدريب والتطوير في مجلس أبوظبي الرياضي بنجاح الورشة التعريفية عن مبادرة «كلنا شرطة» التي نظمها المجلس أمس الأول، وهي إحدى مبادرات القيادة العامة لشرطة أبوظبي الهادفة إلى مد مزيد من جسور التواصل مع المجتمع وتحقيق انخراط أكبر لأفراده في جهود الأمن التي تبذلها الشرطة بما ينعكس إيجاباً على المشهد الأمني في الإمارة بما يصب في إطار رفع مستوى سعادة الجمهور

وقالت: المجلس يحرص دائماً على إقامة مثل هذه الورش والدورات لكافة المنتسبين له من موظفين ورياضيين وذلك لتعريفهم بأهم المبادرات التي تطلقها الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن مبادرة «كلنا شرطة» تُمثل إحدى أهم المبادرات المجتمعية في أبوظبي كونها تساهم في نشر الوعي الأمني بين مختلف شرائح المجتمع من خلال تسخير إمكانياتهم ومهاراتهم في الحفاظ على أمن وسعادة مجتمع أبوظبي.

وتوجهت بالشكر للقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقائمين على المبادرة وتعاونهم المثمر، مشيدة بالحضور اللافت لرياضيي أندية أبوظبي لفعاليات الورشة.

حاضر بالورشة الملازم أول حميد زايد الكلباني والملازم أول فهد سالم الكعبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بحضور مدراء الإدارات ومنتسبي مجلس أبوظبي الرياضي وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في أندية أبوظبي.

وتناولت الورشة التعريف بالمبادرة التي تفتح الباب أمام جميع أفراد مجتمع أبوظبي من مختلف الجنسيات ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية وبالتالي الحفاظ على مكتسبات الإمارة والأمن والأمان الذي ينعم به أفراد المجتمع كافة.

وتناولت الورشة آلية وشروط التقدم للحصول على العضوية ومهام الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم والمزايا المقدمة لهم إلى جانب التعريف ببرامج التأهيل والدورات التخصصية التي سيتم تقديمها لرفع مستوى أعضاء المبادرة مثل الحس الأمني والإسعافات الأولية والأزمات والكوارث والتعامل مع التنوع المجتمعي وكتابة التقارير وتنظيم الفعاليات والأنشطة وحل المشكلات والابتكار في تقديم أفكار تساهم في الارتقاء بالمنظومة الأمنية.