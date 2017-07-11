قواعد بريطانية جديدة لإدراج الشركات الحكومية الأجنبية

لندن (رويترز)

تقترح هيئة المراقبة المالية في بريطانيا قواعد جديدة تتمخض عنها فئة جديدة لإدراجات الشركات الحكومية الأجنبية في أسواق الأسهم في المملكة المتحدة.

وتأتي المقترحات في الوقت الذي تسعى بورصات في أنحاء العالم للفوز بإدراج عملاق النفط الوطني أرامكو السعودية المملوكة الحكومة والمتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وكانت «رويترز» قالت في مايو إن بورصة لندن للأوراق المالية تعكف على وضع نوع جديد من هياكل الإدراج سيزيد جاذبيتها لأرامكو كي تنضم إلى البورصة.

وقالت سلطة السلوك المالي أمس، إن هناك في الوقت الحالي فجوة في قواعد الإدراج البريطانية فيما يخص الشركات التي تسيطر عليها مؤسسات سيادية، موضحةً إنها تقترح فئة جديدة للإدراج «الممتاز» في سوق الأسهم تعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من متطلبات بعينها.

وبموجب مقترحات سلطة السلوك المالي فإن الشركات التي تسيطر عليها الدول تتمكن من الحصول على إدراج «ممتاز» في بورصة لندن للأوراق المالية دون التقيد بقواعد محددة بشأن تعاملات الأطراف ذات الصلة والمساهمين المسيطرين.

وفي الوقت الحالي يتعين على الشركات التي لا تستطيع الوفاء بمتطلبات الإدراج «الممتاز» أن تدرج في الفئة المعيارية. وينظر إلى ذلك على أنه أقل جاذبية للمستثمرين والشركات لأنه يتسم بمتطلبات أقل بخصوص حوكمة الشركات ولا يسمح لها بالتأهل للدخول في معظم مؤشرات الأسهم وتُعتبر ضمناً في مرتبة ثانية.