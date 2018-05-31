الفردان: منتخب السلة «خط أحمر»

علي معالي (دبي)

طالب عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد كرة السلة رئيس لجنة المنتخبات، بضرورة التزام اللاعبين الـ20 الذين تم اختيارهم ضمن قائمة المنتخب الأول استعدادا للمرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية.

ووجه الفردان تحذيرات شديدة اللهجة للاعبين المتغيبين، مؤكداً بأن المنتخب خط أحمر، وأنه لن يتوقف على لاعب أو اثنين أو ثلاثة، وأن العناصر التي ستوجد قادرة على بذل كل جهدها لأجل رفعة اسم المنتخب، مطالباً اللاعبين ترك أمورهم ومشاكلهم الشخصية مع أنديتهم خلف ظهورهم طالما أن المنتخب يطلبهم في الوقت الراهن.

وقال: الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي ناقش كل التداعيات والأمور الخاصة بالمنتخب، حيث إنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي لاعب يرفض الانضمام للمنتخب لحساسية المرحلة التي نخوض خلالها تصفيات آسيوية مهمة بإقامة المرحلة الثانية منها في ضيافة دبي من 20 إلى 23 من الشهر الجاري، وعلى منتخبنا الحفاظ على صدارته التي حققها في المرحلة الأولى التي أقيمت في مملكة البحرين فبراير الماضي.

وأضاف: الجهاز الفني بقيادة د.منير بن الحبيب المدير الفني، وعبد الحميد إبراهيم المدرب استقرا على 20 لاعباً للفترة المقبلة، ودخل منتخبنا مرحلة أولية من التدريبات على صالة نادي شباب الأهلي- دبي، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل موعد السفر للمعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 10.

وتابع: «بعد العودة من المعسكر الخارجي ستكون هناك فرصة جيدة أمام من خلال المشاركة في بطولة ودية دولية في تونس تنطلق يوم 16 من الشهر الجاري حتى يتم الاستقرار على الأمور الفنية والبدنية الخاصة باللاعبين، استعداداً للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية التي تضم السعودية والبحرين وسلطنة عمان إضافة إلى منتخبنا، حيث نجح في صدارة الجولة الأولى، ومطالب في المرحلة الثانية على ملعبنا بأن يحافظ عليها».

وأوضح «مجلس إدارة الاتحاد ناقش أيضاً آلية العمل بالنسبة للمنتخب خلال الفترة المقبلة، حيث إنه لابد من تضافر كل الجهود لتحقيق النجاح في التأهل للمرحلة التالية من التصفيات القارية، وأتمنى أن يدرك اللاعبون الذين لم يوجدوا في المعسكر حتى الآن أن هناك فرصة للانضمام قبل اتخاذ قرارات بشأن التخلف عن عدم الانضمام للمنتخب، وعدم تلبية نداء الوطن في مثل هذه الأمور المهمة».

وتابع: «مجلس إدارة الاتحاد على علم كامل بمن لا يحضر للتدريبات من خلال تقارير يومية، وأنه ليس من مصلحة اللاعبين التغيب عن فترة الإعداد الحالية حتى يصل لاعبونا إلى مرحلة مناسبة من التأهيل البدني والفني قبل خوض معترك المباريات الرسمية سواء بالدورة الودية في تونس أو خلال التصفيات الآسيوية في دبي».

ووجه الفردان الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على ما تقدمه من دعم كبير للاتحاد في هذه الفترة، وقال: «نلقى الدعم المناسب من الهيئة للمنتخبات الوطنية، حيث تأهل منتخبنا للشباب للنهائيات الآسيوية لأول مرة، وكذلك المرحلة الحالية المهمة للمنتخب الأول».