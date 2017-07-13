التجارة الصينية تفوق التوقعات بفعل الإقبال على الإلكترونيات والسلع الصناعية

بكين (رويترز، أ ف ب)

حققت الصين أرقاما تجارية أقوى من المتوقع في يونيو، بدعم قوة الطلب العالمي على السلع الصينية وزيادة الإقبال على مواد البناء في الداخل غير أن القيود المحلية على الإقراض قد تؤثر على الواردات في وقت لاحق من العام.

وأظهرت بيانات رسمية أمس، أن صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم زادت 11.3% على أساس سنوي في حين زادت الواردات 17.2% ليتجاوز كلاهما توقعات المحللين،

في حين استفادت الصادرات من الطلب القوي على الإلكترونيات والسلع الصناعية.

ويقول المحللون إن المخاطر الاقتصادية والسياسية قد تقوض الكثير من الزخم التجاري القوي الذي شهدته الصين في النصف الأول من العام.