الحمرية يكرم أصحاب الإنجازات الليلة

الشارقة (الاتحاد)

يكرم نادي الحمرية، مساء اليوم، أصحاب الإنجازات من الفرق الرياضية في نهاية الموسم الرياضي 2017 - 2018، ومنحهم هدايا ومكافآت تشجيعية، وذلك في حفل يقام بالصالة الرياضية للنادي، في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلين من مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة والهيئة العامة للرياضة والأندية والجهات الحكومية والخاصة .

وأكد جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الحفل يمثل تقديراً وتكريماً للاعبي وموظفي النادي كافة، والإشادة بجهودهم التي بذلوها خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي حريص على أن يحيي جهود فرق النادي وإنجازاتهم، فضلاً عن دعم الفرق والرياضيين بالنادي لتحقيق الإنجازات، مهنأً اللاعبين والجهاز الإداري والفني والكوادر العاملة على هذه الإنجازات.

وأوضح «الحفل سيتخلله عدداً من الفقرات منها استعراض إنجازات النادي بجانب تكريم الرعاة والشركاء وفرق النادي والفائزين في مسابقة جائزة النادي للتميز، وفي الأنشطة الثقافية، بجانب تكريم والموظفين والمتعاونين والمتطوعين، وكل الجهات والأفراد الداعمين للنادي.