الكوبي هوليو مديراً فنياً لمنتخب الملاكمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، تعيين المدرب الكوبي هوليو مديراً فنياً للمنتخبات الوطنية، باعتباره واحداً من أصحاب الخبرات الكبيرة المشهود لهم بالكفاءة، وسبق له العمل في المنطقة من قبل، حيث كان مديراً فنياً للملاكمة المصرية سابقاً، كما قرر المجلس الموافقة على إقامة معسكر تدريبي خارجي في أوكرانيا، استعداداً للمشاركة في منافسات آسياد جاكرتا.

جاء هذا في الاجتماع الذي عقد مساء امس الأول، برئاسة أنس العتيبة، وحضور كل من محمد بو حاطر نائب الرئيس، وحسن الحمادي أمين السر العام، والأعضاء عبدالله الزعابي رئيس اللجنة الفنية، وعبدالله العنتلي رئيس اللجنة المالية، وراشد المطروشي رئيس لجنة التسويق، وعمر شامس نائب رئيس اللجنة الفنية.

وبدأ الاجتماع باعتماد التقرير المالي الخاص بالعام الماضي، واعتماد المخصصات المالية المتعلقة بالنشاط الرياضي في الأشهر الست المقبلة، وأثنى المجلس على تبني مجلس أبوظبي الرياضي للاعب فهد خوري ورعايته في المعسكرات والمشاركات والبطولات، باعتبار ذلك توجه في المجلس لتوجيه الرعاية لعدد من الموهوبين في مختلف الرياضات، إسهاماً في تبني المواهب لصقلها ووضعها على الطريق الصحيح لتحقيق الإنجازات.

وقال حسن الحمادي أمين السر العام: مجلس إدارة الاتحاد أثنى على اللائحة التنفيذية لتوجيه رئيس الاتحاد الخاص بالفئات المشمولة في القرار والمسموح لهم بالمشاركة في المسابقات المحلية، وتمثيل الدولة في المنافسات الخارجية، مشيراً إلى أن الاتحاد قرر تطبيق هذا التوجه، اعتباراً من بطولة قائد عام شرطة أبوظبي، التي ستنطلق اليوم من نادي الجزيرة، حيث إنه سيتم السماح للمواطنين والوافدين الأجانب بالمشاركة فيها، حتى تكون منصة نتعرف منها على العناصر الجديدة التي يمكن أن تدعم المنتخبات الوطنية.

وأضاف الحمادي: الاتحاد خاطب الهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي، بشأن استضافة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة في أبوظبي، والمقرر له 12 يوليو المقبل، للعلم واتخاذ ما يلزم متا ترتيبات، من أجل إخراجه في أفضل صورة، خصوصاً أن الإمارات أصبحت قبلة عالمية مهمة تحتضن قرارات وتوجهات وأنشطة الاتحاد الدولي، اعتباراً من العام الماضي، وهو ما أثمر عن تعيين أنس العتيبة عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، واستضافة آخر اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وآخر جمعية عمومية غير عادية لانتخاب الرئيس.

من ناحية أخرى، تنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة قائد عام شرطة أبوظبي الرمضانية للملاكمة لفئة الرجال بالصالة المغطاة بنادي الجزيرة، على أن تستمر يومين، ويسمح فيها بمشاركة كل الجنسيات، ولاعبي المنتخب الأولمبي الخمس الذين تم اختيارهم لمشروع البطل الأولمبي.