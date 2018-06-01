ياسر عبدالله ينهي علاقته مع الظفرة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أنهى المدافع ياسر عبدالله علاقته مع نادي الظفرة بالتراضي بعدما وقع على مخالصة بات من خلالها لاعباً حراً. وكان عقد ياسر عبدالله «30 عاماً» من المفترض أن ينتهي مع نهاية الموسم المقبل، لكنه أبدى رغبته في مغادرة صفوف الفريق، حيث بات بالتالي اللاعب الثاني الذي يغادر الظفرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى جانب المدافع حمد الحمادي الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم المنصرم.

وينتظر أن تقوم شركة نادي الظفرة لكرة القدم خلال الأيام المقبلة بتحديد أسماء اللاعبين المواطنين الذين سيغادرون إلى المعسكر الصيفي المقرر في ألمانيا وعددهم 24 لاعباً، وبعدما منحت الشركة الضوء الأخضر لبعض اللاعبين لمغادرة صفوف الفريق الأول خلال الفترة القادمة.