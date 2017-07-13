«إكسبرس موني» تبرم اتفاقية تعاون مع «تيرا باي»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة إكسبرس موني اتفاقية تعاون مع شركة «تيرا باي»، وذلك بهدف تسهيل إجراء التحويلات المالية الدولية بشكل فوري إلى الخدمات المُقدّمة عبر المحافظ الرقميّة النقالة في أفريقيا.

وستضمن هذه الاتفاقيّة لعملاء «إكسبرس موني» تحويل أموالهم بسرعة وسهولة وبشكل فوري إلى حسابات الهواتف المتحرّكة، وذلك بدعم من شبكة «تيرا باي» العالمية التي تقدّم خدمات المقاصة وحلول الدفع عبر المحافظ الرقميّة النقالة.

ومن خلال شبكة «إكسبرس موني» الواسعة التي تضم 200 الف مركز في 165 بلداً، سيتاح للوافدين من الجاليات المختلفة في أنحاء العالم إرسال التحويلات المالية بأمان وبشكل فوري إلى خدمات المحافظ الرقميّة النقالة في أفريقيا.

وستشتمل المرحلة الأولى للاتفاقيّة على تمكين العملاء من إرسال الأموال إلى أي هاتف متحرّك أو حساب مصرفي في نيجيريا، إضافة إلى إرسال الأموال مباشرةً إلى مجموعة من خدمات المحافظ النقالة مثل «فوداكوم إم-بيسا»، و«تيجو بيسا»، و«إيرتل موني»، و«زانتيل إيزي بيسا» في تنزانيا، وذلك عن طريق زيارة أقرب فرع لشركة «إكسبرس موني» ضمن 165 بلداً حول العالم.

وقال أمبار سور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيرا باي»:«استطاعت «تيرا باي» ربط أفضل خدمات المحافظ الرقميّة مع الشبكة العالمية الواسعة لشركة «إكسبرس موني» بهدف تسهيل إجراء التحويلات المالية عبر الحدود. وستلعب اتفاقيّة الشراكة الجديدة دوراً محورياً في توسيع رقعة حضورنا نحو أسواق جديدة، إضافة إلى مساعدة أصدقاء وأسر العمّال الوافدين من مختلف الجاليات على تلقي الحوالات المالية ذات القيمة الصغيرة عبر خدمة مريحة ومناسبة من حيث التكلفة».