الرميثي: لم نناقش انتقال سالم سلطان للجزيرة رسمياً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أوضح أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم أن ناديه يستعد للموسم الجديد من خلال إيجاد التوليفة المناسبة التي يخوض بها الفريق الأول مباريات الموسم القادم، وأكد أن الثقة موجودة في جميع اللاعبين وأن أي تغيير في بعض المراكز سيتم لبعض المتطلبات الفنية.

ويما يتعلق بالانتقالات قال الرميثي: بخصوص محمد عايض تم الاتفاق مع نادي الجزيرة الذي بدوره وافق مشكوراً، كما وافق اللاعب الذي تم الاتفاق معه علي كل الشروط، وتبقت فقط بعض المواضيع العالقة بين اللاعب وناديه وليس الوحدة طرفاً فيها، ونأمل أن تنتهي خلال الـ48 ساعة المقبلة، وهي موضوع رئيسي ف عملية الانتقال.

وتابع الرميثي: بالمقابل تلقينا طلبا من الجزيرة بانتقال مدافع من الوحدة، ولا زالت هناك خيارات من ضمنها اللاعب سالم سلطان الذي تم إبلاغه بذلك،لكن بما أن الصفقة لم تحسم وتأخذ شكلها الرسمي، فإن سالم سلطان يبقي لاعبا من لاعبي الوحدة والنادي يعتز به وبما قدمه للفريق، وأوكد أننا لم نتطرق للموضوع بشكل رسمي.