«إنفستكورب» يبيع «إسمالغلاس» بعد مضاعفة أرباحها

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن إنفستكورب أمس عن موافقته على بيع شركة «إسمالغلاس» الإسبانية مقابل مبلغ إجمالي وقدره 605 ملايين يورو.
وتأسست «إسمالغلاس» في عام 1978 بمدينة فياريال بإسبانيا، وتتمتع اليوم بمكانة رائدة عالمياً في تصنيع منتجات الطلاء والأصباغ الزجاجية عالية الجودة المخصصة لتزيين بلاط السيراميك، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها خلال العام 2016 نحو 400 مليون يورو.
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وكان إنفستكورب قد استحوذ على «إسمالغلاس» في يوليو 2012، حيث عمل منذ ذلك الحين مع فريق إدارة الشركة لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق منتجاتها وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطلاءات والألوان الزجاجية، وخلال فترة تملك إنفستكورب لها، تضاعف إجمالي أرباح الشركة، كما عززت نموها الذاتي القوي في قطاع الأصباغ الزجاجية بالاستحواذ على شركة «فريتا» في عام 2015، حيث ساهمت هذه الخطوة في تعزيز حضور «إسمالغلاس» في سوق الطلاءات الزجاجية، ونجحت «إسمالغلاس» في كسب مكانة رائدة في سوق حلول الطباعة الرقمية على السيراميك بفضل ابتكاراتها الفريدة مثل المؤثرات والطلاءات الرقمية التي شكلت تطوراً غير مسبوق في قطاع بلاط السيراميك.
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وقال محمد سمّاقية، المدير التنفيذي لـ«إنفستكورب» في دولة الإمارات: «يتمتع إنفستكورب بتاريخ طويل وسجل حافل بالنجاح في الاستثمار في الشركات التي تتمتع بآفاق نمو واعدة، مثل إسمالغلاس، حيث يسخر خبراته ودرايته السوقية العميقة في مساعدتها على الاستفادة من إمكاناتها بالشكل الأمثل وكسب مكانة رائدة في الأسواق والقطاعات التي تتخصص فيها، ولا شك بأن نجاحنا في بيع إسمالغلاس يمثل خير دليل على ذلك، عدا عن كونه يشكل دفعة قوية لزخم أعمالنا المتواصل في أوروبا».
من جانبهما، قال الدكتور أنطونيو بلاسكو والدكتور فيسنتي باغان، الرئيسين التنفيذيين المشاركين لدى «إسمالغلاس»: «لقد سررنا بالتعاون مع &rsquoإنفستكورب&lsquo في إطار علاقة الشراكة المثمرة التي جمعت بين الطرفين خلال الفترة الماضية التي لعب فيها البنك، من خلال خبرته الاستثمارية القيّمة ودعمه المتواصل، دوراً مهماً في زيادة حصّتنا السوقية في سوق طلاءات وأصباغ السيراميك على المستوى العالمي، مما مكننا من كسب مكانة رائدة في القطاع عالمياً، وقد ساهم حضوره العالمي الواسع ومعرفته العميقة بالأسواق في تذليل العقبات والتحديات أمام تحقيق أهداف استراتيجيتنا الرامية للتوسع نحو الأسواق الرئيسية، وهو ما انعكس في أدائنا القوي والنتائج الجيّدة التي نواصل تحقيقها، ونؤكد التزامنا كفريق إداري بمواصلة استراتيجية نمونا الطموحة واقتناص أفضل الفرص الواعدة التي قد نلمحها في طريقنا».