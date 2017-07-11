«إنفستكورب» يبيع «إسمالغلاس» بعد مضاعفة أرباحها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن إنفستكورب أمس عن موافقته على بيع شركة «إسمالغلاس» الإسبانية مقابل مبلغ إجمالي وقدره 605 ملايين يورو.

وتأسست «إسمالغلاس» في عام 1978 بمدينة فياريال بإسبانيا، وتتمتع اليوم بمكانة رائدة عالمياً في تصنيع منتجات الطلاء والأصباغ الزجاجية عالية الجودة المخصصة لتزيين بلاط السيراميك، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها خلال العام 2016 نحو 400 مليون يورو.

وتوفر الشركة مجموعة واسعة من منتجات تصنيع بلاط السيراميك وتزيينه، حيث تصدر منتجاتها لأكثر من 1200 عميل من خلال 21 مكتب مبيعات منتشرة في جميع أنحاء العالم. ويتم ذلك عبر منشآت للتصنيع والخلط في كل من إسبانيا والبرازيل وفيتنام والبرتغال وإيطاليا وروسيا والصين وإندونيسيا والهند والمكسيك. ويبلغ تعداد موظفي الشركة نحو 1400 موظف.

وكان إنفستكورب قد استحوذ على «إسمالغلاس» في يوليو 2012، حيث عمل منذ ذلك الحين مع فريق إدارة الشركة لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق منتجاتها وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطلاءات والألوان الزجاجية، وخلال فترة تملك إنفستكورب لها، تضاعف إجمالي أرباح الشركة، كما عززت نموها الذاتي القوي في قطاع الأصباغ الزجاجية بالاستحواذ على شركة «فريتا» في عام 2015، حيث ساهمت هذه الخطوة في تعزيز حضور «إسمالغلاس» في سوق الطلاءات الزجاجية، ونجحت «إسمالغلاس» في كسب مكانة رائدة في سوق حلول الطباعة الرقمية على السيراميك بفضل ابتكاراتها الفريدة مثل المؤثرات والطلاءات الرقمية التي شكلت تطوراً غير مسبوق في قطاع بلاط السيراميك.

وقال محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «إنفستكورب»: «شهد الاقتصاد الإسباني عام 2012 تباطؤاً ملحوظاً أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن السوق الإسبانية نتيجة تزايد مخاوفهم من تفاقم أزمة اقتصاد منطقة اليورو، ورغم ذلك بقي إنفستكورب ملتزماً تجاه هذه السوق وواصل استثماره فيها من خلال &rsquoإسمالغلاس&lsquo مستفيداً من تجربته الطويلة والناجحة في أوروبا، والتي اكتسبها عبر الاستثمار في مختلف دوراتها الاقتصادية على مدى أكثر من 35 عاماً، وها هو اليوم يجني ثمار هذا التزام الذي سيترجم إلى عائدات ممتازة ستعود على مستثمريه».

وقال محمد سمّاقية، المدير التنفيذي لـ«إنفستكورب» في دولة الإمارات: «يتمتع إنفستكورب بتاريخ طويل وسجل حافل بالنجاح في الاستثمار في الشركات التي تتمتع بآفاق نمو واعدة، مثل إسمالغلاس، حيث يسخر خبراته ودرايته السوقية العميقة في مساعدتها على الاستفادة من إمكاناتها بالشكل الأمثل وكسب مكانة رائدة في الأسواق والقطاعات التي تتخصص فيها، ولا شك بأن نجاحنا في بيع إسمالغلاس يمثل خير دليل على ذلك، عدا عن كونه يشكل دفعة قوية لزخم أعمالنا المتواصل في أوروبا».

من جانبهما، قال الدكتور أنطونيو بلاسكو والدكتور فيسنتي باغان، الرئيسين التنفيذيين المشاركين لدى «إسمالغلاس»: «لقد سررنا بالتعاون مع &rsquoإنفستكورب&lsquo في إطار علاقة الشراكة المثمرة التي جمعت بين الطرفين خلال الفترة الماضية التي لعب فيها البنك، من خلال خبرته الاستثمارية القيّمة ودعمه المتواصل، دوراً مهماً في زيادة حصّتنا السوقية في سوق طلاءات وأصباغ السيراميك على المستوى العالمي، مما مكننا من كسب مكانة رائدة في القطاع عالمياً، وقد ساهم حضوره العالمي الواسع ومعرفته العميقة بالأسواق في تذليل العقبات والتحديات أمام تحقيق أهداف استراتيجيتنا الرامية للتوسع نحو الأسواق الرئيسية، وهو ما انعكس في أدائنا القوي والنتائج الجيّدة التي نواصل تحقيقها، ونؤكد التزامنا كفريق إداري بمواصلة استراتيجية نمونا الطموحة واقتناص أفضل الفرص الواعدة التي قد نلمحها في طريقنا».