حمد الحر رئيساً للجنة الفنية بالجزيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم عن تشكيل اللجنة الفنية بالنادي برئاسة عضو مجلس إدارة الشركة حمد الحر السويدي، وعضوية كل من عايض مبخوت عضو مجلس الإدارة، وطارق علي الشبيبي لاعب النادي السابق والهولندي فيرسلاين مساعد مدرب الفريق الأول السابق، كما تم اعتماد تشكيل لجنة التدقيق المالي، برئاسة خالد بالعمي، وعضوية كل من سعيد بن شيبان وطارق المسعود عضوي مجلس إدارة الشركة.

وعين المجلس عايض مبخوت مديراً تنفيذياً للشركة على أن يكون العضو المنتدب لدى مجلس إدارة النادي، جاءت القرارات خلال الاجتماع الأول للشركة الذي عقد مساء أمس الأول، برئاسة محمد سيف السويدي، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الفنية عملها خلال اليومين الجاريين، حيث يبقى أمامها مهمة كبيرة بحسم ملف اسم المدير الفني الجديد خلفاً للهولندي تين كات الذي رحل مؤخراً، إضافة إلى حسم ملف اللاعبين الأجانب، حيث تتجه النية للتعاقد مع أربعة لاعبين جدد في حال تم الاتفاق على بيع البرازيلي رومارينيو لأحد الفرق التي تقدمت بعروض رسمية لشرائه.

وسيكون ملف اللاعبين المواطنين أيضاً على طاولة اللجنة الفنية بالجزيرة، من أجل وحسم مواقف بعضهم من التجديد للنادي أو الاستغناء عنهم، إضافة إلى التعرف على احتياجات الفريق من الأندية الأخرى، والسعي نحو توفيرها بقدر المستطاع.

في الشأن نفسه، تبدأ أيضاً لجنة التدقيق عملها بالسعي نحو توفير كافة المتطلبات المالية للفريق الأول من أجل إبرام التعاقدات الجديدة، سواء على صعيد المدرب أو اللاعبين، كما ستتولى اللجنة الأمور المالية كافة في الشركة، فضلاً على دورها في مسألة الإلتزام بالتوجهات المالية الجديدة خاصة السقف المالي لعقود اللاعبين، والذي يعد المهمة الأصعب على الأندية في الوقت الراهن في ظل ارتفاع عقود اللاعبين خلال السنوات الماضية​.