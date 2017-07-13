55 مليون درهم أرباح «العربي المتحد» النصفية

الشارقة (الاتحاد)

حقق البنك العربي المتحد 55 مليون درهم أرباحا نصفية خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونجح البنك في تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتطبيق استراتيجية إعادة الهيكلة التي باشر تطبيقها في النصف الثاني من عام 2015، والرامية لأن يصبح مؤسسة مالية تقدم أداءً أكثر أماناً وقوة واستدامة.

وساهمت استراتيجية إعادة الهيكلة في تمكين البنك من ترشيد النفقات بشكل شامل لضمان تحقيق عوائد مستدامة خلال المرحلة المقبلة.

وارتفعت معدلات قروض العملاء في وحدات أعمال البنك الأساسيّة للخدمات المصرفية للشركات والأفراد للربع الثالث على التوالي، فيما واصلت المحافظ غير الأساسية انخفاضها لتتقلص بنسبة 33% خلال النصف الأول لعام 2017، وباتت تشكل حالياً 3% من إجمالي القروض.