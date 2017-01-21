ترامب يلتزم التخلص من خطة أوباما بشأن المناخ

واشنطن (رويترز)

ذكر موقع البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة التخلص من خطة العمل بشأن المناخ التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما، وغيرها من المبادرات البيئية الأخرى. وقال الموقع «الرئيس ترامب ملتزم التخلص من سياسات ضارة وغير ضرورية مثل خطة العمل بشأن المناخ وقاعدة المياه الأميركية. رفع هذه القيود سيساعد إلى حد بعيد العمال الأميركيين، وسيزيد الأجور بأكثر من 30 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة».

واقترحت خطة أوباما للمناخ تخفيضات في الانبعاثات الأميركية لغاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق وسائل، من بينها المحافظة على الغابات، وتشجيع زيادة استخدام مصادر الوقود المتجددة النظيفة.