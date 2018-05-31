حمدان بن محمد يكلف منصور بن محمد برئاسة شركة الكرة لشباب الأهلي

دبي (وام)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

جاء ذلك وفقاً لما عرضه على سموه، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، تزامناً مع الاجتماع الأول لمجلس الإدارة شباب الأهلي الذي عقد أمس في أبراج الإمارات.

ونص قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يضم مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم كلاً من سامي بن ضاعن القمزي وإبراهيم عبدالملك محمد وخالد بوحميد ويعقوب بن عيسى بن ناصر السركال وعلي الحباي وعبد المجيد حسين وسعيد راشد الهلي وجمال زعل المهيري.

ويتمتع المجلس بالصلاحيات كافة، اللازمة لإدارة نشاط كرة القدم في نادي شباب الأهلي، كما يمارس الاختصاصات كافة والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للنادي وعقد تأسيس الشركة وفقا للوائح والقرارات الصادرة عن النادي، ويرفع تقريراً دورياً بأعماله إلى مجلس الإدارة.