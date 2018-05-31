تولوز مسرحاً لكأس «الوثبة ستاليونز» اليوم

تولوز (الاتحاد)

تتوجه الأنظار عصر اليوم، إلى مضمار تولوز الفرنسي العريق، حيث ينطلق سباق كأس الوثبة ستاليونز ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وخصص كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، للمهرات العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فقط، وتشارك فيه 12 مهرة تتصدرها «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويشرف على العزيزة المنحدرة من نسل «منجز» والفرس «قصيلة ثابت» المدرب الفرنسي فرانسوا روهات، ويقودها الفارس فرانسوا زافير بيرترا، ولم تشارك من قبل في السباقات.