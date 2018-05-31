جودلفين تغازل لقب الأوكس الإنجليزي بـ «وايلد ايلوشن»

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق السباقات العالمية عصر اليوم، نحو مضمار إبسوم العريق في إنجلترا، حيث ينطلق سباق الأوكس الكلاسيكي بمشاركة مهرات الإمارات، التي تمتلك سجلاً حافلاً وسبق لها الفوز بلقبه 12 مرة من قبل. وتتنافس نخبة من المهرات عمر 3 سنوات فقط، للفوز باللقب في هذا السباق الكلاسيكي، والذي تبلغ مسافته ميلاً ونصف الميل «للفئة الأولى» وقيمة جائزته نصف مليون جنيه إسترليني.

وتضاءلت مجموعة المنافسات في سباق الأوكس إلى 9 مهرات، فيما أصبح الوصف الرسمي لحالة الأرضية لينة، عقب هطول أمطار غزيرة على ابسوم داونز يوم الثلاثاء.

وكلا العاملين يلعبان لصالح ممثلة جودلفين «وايلد ايلوشن» بإشراف شارلي ابلبي وتتجه ابنة «دباوي» إلى السباق الكلاسيكي للمهرات على خلفية تقديمها أداء جيداً، بحلولها رابعة في سباق 1000 جنيز في نيو ماركت في وقت مبكر من الشهر. ويسرج المدرب ايدان اوبراين 5 من المنافسات الثماني في الأوكس، ولكنه سحب «ماجيكال» بعد تعرضها إصابة طفيفة في وقت مبكر من الأسبوع، كما تغيب عن السباق المهرة التي يدربها وليام هغاس «سي أوف كلاس».

ويعود بطل سباق دبي شيما كلاسيك الجواد «هوكبيل» للمنافسة بالساحة الأوروبية، من خلال سباق كأس التتويج «كرونيشن كب» الممتد على مسافة ميل ونصف الميل بمضمار ابسوم داونز في المملكة المتحدة، اليوم.